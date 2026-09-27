В Новосибирске девушку на инвалидной коляске не пустили в бар

Девушку на инвалидной коляске отказались пускать в бар в Новосибирске В Новосибирске девушку на инвалидной коляске не пустили в бар

Москва27 сен Вести.Жительницу Новосибирска, передвигающуюся на инвалидной коляске, отказались пускать в один из городских баров, не объяснив причину, пишет портал NGS.RU.

По информации издания, вечером 25 сентября девушка вместе с подругой приехала к заведению. Перед визитом она позвонила в заведение и уточнила, есть ли свободные места. По ее словам, она уже посещала бар два года назад, и проблем тогда не возникло.

Я даже не стала говорить, что буду на инвалидной коляске, потому что я уже здесь была сказала женщина сказала женщина

Стоявшие перед входом охранники отказали подругам во входе, не объяснив причину.

По словам девушки, за 20 лет передвижения на коляске она столкнулась с подобным отношением впервые.