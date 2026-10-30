SHOT: катер с россиянами на борту взорвался и загорелся на Бали

Катер с российскими туристами загорелся после взрыва на Бали SHOT: катер с россиянами на борту взорвался и загорелся на Бали

Москва30 окт Вести.Катер с российскими туристами взорвался и загорелся во время морской экскурсии у острова Нуса-Пенида на Бали. Пассажирам пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, четверо россиян - Мурад, Амиран, Алима и Амина - отправились на частную экскурсию со снорклингом. Катер вышел в море около 12.30 по местному времени и прошел через бухты Manta Bay и Crystal Bay.

Около 13.40 при выходе из бухты Gamat Bay в кормовой части судна произошел взрыв. Предварительно, его причиной стала неисправность аккумулятора. После этого пламя быстро распространилось по катеру.

Туристы вместе с гидом прыгнули за борт и самостоятельно добрались до берега. Помощь пришла спустя более часа: около 14.50 их заметили с проходившего мимо катера и подняли на борт.

По информации SHOT, российские туристы не пострадали. При этом капитан судна получил серьезные ожоги ног и был госпитализирован.

Отмечается, что незадолго до происшествия катер прошел ремонт и техническое обслуживание. Перед выходом в море его также проверили и признали исправным.

Точную причину взрыва устанавливает полиция Нуса-Пениды.