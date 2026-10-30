Заминированный катер атаковал судно в Ормузском проливе, возникли взрывы и пожар Заминированный катер атаковал танкер в Ормузском проливе

Москва30 окт Вести.Танкер был атакован заминированным катером в Ормузском проливе и загорелся. Информацию об этом распространило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В ночь на 30 октября в UKMTO сообщили, что на танкере, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от порта Хасаб в Омане, возникло возгорание.

Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройства говорится в материале

В публикации сказано, что возникли взрывы, после чего произошло возгорание в машинном отделении. Танкер временно потерял ход.

В настоящее время возгорание ликвидировано, судно продолжило движение. Пострадавших нет.

27 октября СМИ передавали, что в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер напоролся на мину и загорелся.