Москва30 октВести.Танкер был атакован заминированным катером в Ормузском проливе и загорелся. Информацию об этом распространило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В ночь на 30 октября в UKMTO сообщили, что на танкере, находящемся в 25 морских милях к северо-востоку от порта Хасаб в Омане, возникло возгорание.
Согласно отчету, к левому борту танкера подошло небольшое судно, к которому были прикреплены два взрывных устройстваговорится в материале
В публикации сказано, что возникли взрывы, после чего произошло возгорание в машинном отделении. Танкер временно потерял ход.
В настоящее время возгорание ликвидировано, судно продолжило движение. Пострадавших нет.
27 октября СМИ передавали, что в восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер напоролся на мину и загорелся.