UKMTO: в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе попал снаряд

В UKMTO сообщили о попадании снаряда в борт нефтяного танкера UKMTO: в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе попал снаряд

Москва3 окт Вести.Снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что все члены экипажа судна в безопасности.

Капитан нефтяного танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт говорится в сообщении управления в соцсети X

Из публикации следует, что инцидент произошел в четырех морских милях (около 7,4 километра) к востоку от Омана.

Накануне в UKMTO заявили, что танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, который был успешно потушен силами экипажа. Члены команды, как отмечалось, не пострадали и находятся в безопасности.