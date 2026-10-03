Москва3 октВести.Снаряд попал в борт нефтяного танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Уточняется, что все члены экипажа судна в безопасности.
Капитан нефтяного танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый бортговорится в сообщении управления в соцсети X
Из публикации следует, что инцидент произошел в четырех морских милях (около 7,4 километра) к востоку от Омана.
Накануне в UKMTO заявили, что танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар, который был успешно потушен силами экипажа. Члены команды, как отмечалось, не пострадали и находятся в безопасности.