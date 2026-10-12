Москва12 октВести.В Ормузском проливе танкер попал под обстрел. Информацию об этом распространило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно этим данным, инцидент произошел 11 октября.

В танкер попал снаряд

сказано в публикации

В материале говорится, что члены команды не пострадали.

В UKMTO получили доклад о произошедшем с опозданием. Более подробных сведений в нем нет.

10 октября в КСИР сообщали, что нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке покинуть Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с иранскими властями.