UKMTO: танкер в Ормузском проливе попал под обстрел

Снаряд попал в танкер в Ормузском проливе UKMTO: танкер в Ормузском проливе попал под обстрел

Москва12 окт Вести.В Ормузском проливе танкер попал под обстрел. Информацию об этом распространило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно этим данным, инцидент произошел 11 октября.

В танкер попал снаряд сказано в публикации

В материале говорится, что члены команды не пострадали.

В UKMTO получили доклад о произошедшем с опозданием. Более подробных сведений в нем нет.

10 октября в КСИР сообщали, что нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке покинуть Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с иранскими властями.