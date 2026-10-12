Москва12 октВести.В Ормузском проливе танкер попал под обстрел. Информацию об этом распространило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Согласно этим данным, инцидент произошел 11 октября.
В танкер попал снарядсказано в публикации
В материале говорится, что члены команды не пострадали.
В UKMTO получили доклад о произошедшем с опозданием. Более подробных сведений в нем нет.
10 октября в КСИР сообщали, что нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке покинуть Ормузский пролив по маршруту, не согласованному с иранскими властями.