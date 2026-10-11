UKMTO сообщил о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе

UKMTO сообщил о новом инциденте с атакованным в Ормузском проливе танкером UKMTO сообщил о попадании снаряда в танкер в Ормузском проливе

Москва11 окт Вести.Танкер атакован в Ормузском проливе, в результате инцидента на борту возник пожар, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

На странице этой структуры в соцсети X приводятся слова капитана судна, который заявил, что неизвестный боеприпас попал в левый борт, когда танкер покидал пролив.

На момент поступления информации данные о степени повреждений и возможном ущербе для окружающей среды отсутствуют говорится в сообщении UKMTO

Незадолго до происшествия капитаны судов, стоящих у берегов города Рас-эль-Хайм в ОАЭ, получили от UKMTO предписание покинуть якорные стоянки. Подробностей и причин такого предписания представители Центра не привели.

7 октября стало известно о попадании нескольких снарядов в танкер возле берегов Катара, в судно, в результате чего пострадали несколько моряков.