Москва11 октВести.Танкер атакован в Ормузском проливе, в результате инцидента на борту возник пожар, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
На странице этой структуры в соцсети X приводятся слова капитана судна, который заявил, что неизвестный боеприпас попал в левый борт, когда танкер покидал пролив.
На момент поступления информации данные о степени повреждений и возможном ущербе для окружающей среды отсутствуютговорится в сообщении UKMTO
Незадолго до происшествия капитаны судов, стоящих у берегов города Рас-эль-Хайм в ОАЭ, получили от UKMTO предписание покинуть якорные стоянки. Подробностей и причин такого предписания представители Центра не привели.
7 октября стало известно о попадании нескольких снарядов в танкер возле берегов Катара, в судно, в результате чего пострадали несколько моряков.