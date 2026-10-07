UKMTO: при обстреле танкера у берегов Катара пострадали моряки

Возле Катара обстреляли танкер, среди моряков есть пострадавшие UKMTO: при обстреле танкера у берегов Катара пострадали моряки

Москва7 окт Вести.Группа неизвестных вооруженных людей обстреляла танкер у берегов Катара, в судно попало несколько снарядов, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел в 51 морской миле (примерно 95 километров) севернее города Мадинат-эш-Шамаль.

Экипаж танкера передал информацию о пострадавших, а также уведомил о множественных попаданиях в борта судна. По факту происшествия начато расследование.

4 октября в UKMTO сообщили об очередном инциденте с обстрелом танкера неподалеку от побережья Йемена.