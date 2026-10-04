Москва4 октВести.Британский Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщил о вероятном обстреле танкера неподалеку от йеменского побережья.
UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи (Йемен). Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от суднаговорится в уведомлении координационного центра
По предварительной информации, экипаж не пострадал, а экологический ущерб не зафиксирован. Название судна и порт его приписки не уточняются.
В воскресенье руководство Йемена объявило о начале военной операции по возвращению районов, находящихся под контролем хуситов, и восстановлению власти государственных институтов на всей территории страны.
Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории.