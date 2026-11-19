Москва19 нояВести.Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормузском проливе, сообщает Управление морских торговых операций при ВМС Британии (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).
Погибших нет, экипаж судна находится в безопасности, отмечает Управление.
В машинное отделение танкера, следовавшего через Ормузский пролив, попал неизвестный снарядуточняет ведомство
Обстрел произошел в шести морских милях к северу от оманского города Эль-Хасаб.
Накануне телеканал Press TV передал, что три нефтяных танкера подорвались на минах к востоку от Ормузского пролива.