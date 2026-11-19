UKMTO: неизвестный снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

UKMTO: в Ормузском проливе обстрелян танкер UKMTO: неизвестный снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

Москва19 ноя Вести.Неизвестный снаряд попал в танкер в Ормузском проливе, сообщает Управление морских торговых операций при ВМС Британии (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).

Погибших нет, экипаж судна находится в безопасности, отмечает Управление.

В машинное отделение танкера, следовавшего через Ормузский пролив, попал неизвестный снаряд уточняет ведомство

Обстрел произошел в шести морских милях к северу от оманского города Эль-Хасаб.

Накануне телеканал Press TV передал, что три нефтяных танкера подорвались на минах к востоку от Ормузского пролива.