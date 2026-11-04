UKMTO сообщил об атаке на танкер вблизи побережья Омана

В UKMTO подтвердили очередной инцидент с атакованным у берегов Омана танкером UKMTO сообщил об атаке на танкер вблизи побережья Омана

Москва4 ноя Вести.В танкер, находившийся возле побережья Омана, попали два неопознанных снаряда, сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел в 14 морских милях (примерно 26 километров) к северо-востоку от населенного пункта Лима в Омане.

Представитель службы безопасности судна сообщил, что два неизвестных снаряда попали в машинное отделение. Информация о пострадавших или экологическом ущербе не поступала.

2 ноября в UKMTO проинформировали об очередном инциденте у берегов Омана, в ходе которого торговое судно получило пробоину вследствие попадания снаряда.