Москва4 нояВести.В танкер, находившийся возле побережья Омана, попали два неопознанных снаряда, сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).
Уточняется, что инцидент произошел в 14 морских милях (примерно 26 километров) к северо-востоку от населенного пункта Лима в Омане.
Представитель службы безопасности судна сообщил, что два неизвестных снаряда попали в машинное отделение. Информация о пострадавших или экологическом ущербе не поступала.
2 ноября в UKMTO проинформировали об очередном инциденте у берегов Омана, в ходе которого торговое судно получило пробоину вследствие попадания снаряда.