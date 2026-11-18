Press TV: три нефтяных танкера подорвались на минах к востоку от Ормуза

СМИ: три нефтяных танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива Press TV: три нефтяных танкера подорвались на минах к востоку от Ормуза

Москва18 ноя Вести.Три нефтяных танкера загорелись после того, как подорвались на минах к востоку от Ормузского пролива.

Суда шли с выключенными навигационными системами, передает телеканал Press TV со ссылкой на ВМС Ирана.

Три нефтяных танкера загорелись и потеряли ход после того, как подорвались на морских минах при следовании в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива говорится в публикации

Накануне в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что очередной нефтяной танкер подорвался на мине при проходе через пролив.

Между тем Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американская сторона обеспечила перевозку через Ормузский пролив более 1,7 миллиарда баррелей нефти.