Неизвестные захватили судно у берегов Йемена UKMTO: вооруженные люди захватили грузовое судно у берегов Йемена

Москва28 ноя Вести.Грузовое судно оказалось под контролем вооруженных неизвестных в 64 морских милях к юго-западу от йеменского города Бальхаф. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

В UKMTO поступило сообщение об инциденте в 64 морских милях к юго-западу от Бальхафа (Йемен)... Капитан грузового судна сообщил, что в 06:30 (8:30 мск) на борт поднялись вооруженные посторонние лица. говорится в сообщении центра

В настоящее время судно находится под их контролем. Согласно UKMTO, о случившемся проинформированы власти, которые проводят расследование.

Ранее центр сообщал о другом происшествии в регионе: 26 ноября в непосредственной близости от танкера в 50 морских милях к западу от Дубая произошел взрыв. Экипаж не пострадал, а корабль не получил повреждений.