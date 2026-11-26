UKMTO: взрыв произошел недалеко от танкера в 50 милях от Дубая

В UKMTO рассказали об инциденте с танкером у берегов ОАЭ UKMTO: взрыв произошел недалеко от танкера в 50 милях от Дубая

Москва26 ноя Вести.В непосредственной близости от танкера в 50 морских милях к западу от Дубая произошел взрыв. Об этом сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Британии (UK Maritime Trade Operations, UKMTO).

Экипаж судна, как уточняется, в безопасности. Корабль не получил повреждений.

Капитан танкера проинформировал о взрыве, вызванном неизвестным снарядом, в непосредственной близости от танкера говорится в заявлении

Ранее в UKMTO рассказали, что снаряд попал в танкер в Ормузском проливе. Инцидент произошел в шести морских милях к северу от оманского города Эль-Хасаб.