SHOT: подросток порезал мачете туристку из РФ при ограблении в Рио-де-Жанейро

SHOT: туристку из России порезали мачете во время ограбления в Рио-де-Жанейро SHOT: подросток порезал мачете туристку из РФ при ограблении в Рио-де-Жанейро

Москва20 окт Вести.Российская туристка из Ростова-на-Дону стала жертвой жестокого ограбления в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что напавший на нее подросток порезал женщину с помощью мачете, передает канал SHOT.

Женщина прогуливалась по центру неподалеку от акведука Кариока. 14-летний подросток с мачете избил россиянку, заставил отдать все ценное и нанес удар лезвием по лицу. Преступник сразу побежал с места ограбления с деньгами, телефоном, сумочкой и золотой цепочкой утверждается в публикации на платформе MAX

Как отмечается, приехавшие на место происшествия силовики быстро нашли и задержали нападавшего. 57-летнюю пострадавшую госпитализировали.