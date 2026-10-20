Москва20 октВести.Российская туристка из Ростова-на-Дону стала жертвой жестокого ограбления в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что напавший на нее подросток порезал женщину с помощью мачете, передает канал SHOT.
Женщина прогуливалась по центру неподалеку от акведука Кариока. 14-летний подросток с мачете избил россиянку, заставил отдать все ценное и нанес удар лезвием по лицу. Преступник сразу побежал с места ограбления с деньгами, телефоном, сумочкой и золотой цепочкойутверждается в публикации на платформе MAX
Как отмечается, приехавшие на место происшествия силовики быстро нашли и задержали нападавшего. 57-летнюю пострадавшую госпитализировали.