Грабители застрелили российского туриста на трассе в ЮАР

Россиянина застрелили на трассе в ЮАР, когда он остановился сменить колесо Грабители застрелили российского туриста на трассе в ЮАР

Москва9 ноя Вести.Российский турист погиб при нападении вооруженных грабителей на трассе, ведущей к национальному парку Крюгера в ЮАР, его жена ранена, сообщили РИА Новости в посольстве России в Южно-Африканской Республике.

По информации правоохранителей, нападение произошло вечером 5 ноября на автодороге N4 близ населенного пункта Экандустрия. Согласно данным издания Citizen, полицейские обнаружили тело россиянина с несколькими огнестрельными ранениями, его супруга получила травму левого глаза, похищены их вещи.

Согласно предварительным данным, российский турист остановил машину на трассе, чтобы заменить лопнувшую шину. В этот момент на супругов напали грабители. Спасатели предполагают, что злоумышленники могли заранее разбросать на дороге острые предметы, чтобы спровоцировать прокол колеса.

От полученных огнестрельных ранений А. Низовцев скончался на месте. Тело погибшего доставлено в морг заявили российские дипломаты

В посольстве подчеркнули, что рассчитывают на тщательное расследование жестокого убийства Анатолия Низовцева и установление всех причастных к преступлению.

В экстренных службах предупредили, что подобные нападения в этом районе участились. Автомобилистам рекомендуют в случае прокола шины по возможности продолжать движение на небольшой скорости до ближайшей автозаправочной станции. Полиция ЮАР ведет розыск подозреваемых.