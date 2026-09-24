Москва24 сен Вести.После смертельного ДТП в Афганистане задержали группу российских туристов, сообщает Mash. Они стали его участниками.

Трагедия произошла в провинции Бадахшан около 15:00 по местному времени (15:30 мск). На трассе Кишм – Файзабад автомобиль с россиянами столкнулся с мотоциклом местного жителя. Мотоциклист скончался на месте происшествия.

Афганская полиция задержала четверых граждан России – троих мужчин и женщин. Среди задержанных и переводчик-афганец, следовавший с россиянами. Начато расследование.

Еще в 2024 году МИД России настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Афганистан из-за крайне сложной ситуации с безопасностью в стране и эти рекомендации до сих пор не отозваны.