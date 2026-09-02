SHOT: в Грузии около ледника Чалаади обнаружена мертвой туристка из России

SHOT: тело российской туристки обнаружено у ледника Чалаади в Грузии SHOT: в Грузии около ледника Чалаади обнаружена мертвой туристка из России

Москва2 сен Вести.В Грузии погибла 20-летняя туристка из России. Как сообщает канал SHOT, ее тело обнаружено около летника Чалаади.

Девушка выехала 30 августа из гостиницы в Местиа. Поиски начались 31 августа после того, как ее мама забила тревогу в соцсетях. Позже автомобиль, на котором передвигалась Мария, был обнаружен на парковке у ледника Чалаади. 1 сентября нашли тело девушки в реке неподалеку от ледника утверждается в публикации

В настоящее время точные обстоятельства и причина смерти туристки устанавливаются.