Москва2 сенВести.В Грузии погибла 20-летняя туристка из России. Как сообщает канал SHOT, ее тело обнаружено около летника Чалаади.
Девушка выехала 30 августа из гостиницы в Местиа. Поиски начались 31 августа после того, как ее мама забила тревогу в соцсетях. Позже автомобиль, на котором передвигалась Мария, был обнаружен на парковке у ледника Чалаади. 1 сентября нашли тело девушки в реке неподалеку от ледникаутверждается в публикации
В настоящее время точные обстоятельства и причина смерти туристки устанавливаются.