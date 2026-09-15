Россиянки во время отдыха спасли смертельно опасную рыбу Россиянки спасли ядовитую рыбу фугу, не зная об ее опасности

Москва15 сен Вести.Две россиянки во время отдыха на китайском острове Хайнань спасли рыбу фугу, выброшенную на берег. Об этом сообщает SHOT.

Антонина и ее подруга находились на пляже в Санье, когда заметили рыбу у кромки воды. Одна из девушек сняла накидку и с ее помощью перенесла фугу обратно в море. Во время спасения рыба начала раздуваться, и женщины поняли, что имеют дело с фугу. Несмотря на испуг, им удалось вернуть ее в воду.

Фугу считается одной из наиболее ядовитых рыб. Ее токсин может вызывать паралич мышц, в том числе отвечающих за дыхание. При этом сознание человека сохраняется, а смерть может наступить от удушья. Специфического антидота против яда фугу не существует.

Из-за риска отравления специалисты не рекомендуют прикасаться к такой рыбе, даже если она оказалась на берегу.