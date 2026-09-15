Москва15 сенВести.Две россиянки во время отдыха на китайском острове Хайнань спасли рыбу фугу, выброшенную на берег. Об этом сообщает SHOT.
Антонина и ее подруга находились на пляже в Санье, когда заметили рыбу у кромки воды. Одна из девушек сняла накидку и с ее помощью перенесла фугу обратно в море. Во время спасения рыба начала раздуваться, и женщины поняли, что имеют дело с фугу. Несмотря на испуг, им удалось вернуть ее в воду.
Фугу считается одной из наиболее ядовитых рыб. Ее токсин может вызывать паралич мышц, в том числе отвечающих за дыхание. При этом сознание человека сохраняется, а смерть может наступить от удушья. Специфического антидота против яда фугу не существует.
Из-за риска отравления специалисты не рекомендуют прикасаться к такой рыбе, даже если она оказалась на берегу.