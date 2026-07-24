На пляже в Анапе туристы затискали до смерти выброшенного на берег дельфина

В Анапе туристы затискали до смерти дельфина, выброшенного на берег На пляже в Анапе туристы затискали до смерти выброшенного на берег дельфина

Москва24 июл Вести.На пляже Анапы толпа туристов до смерти замучила обессилевшего дельфина-афалину, которого выбросило на берег. Об этом сообщил канал SHOT на платформе MAX.

Туристы до смерти затискали дельфина, которого выбросило на берег в Анапе говорится в публикации

По информации канала, ослабевшее животное окружили десятки отдыхающих. Решив, что дельфин сам ищет общения, они начали хватать его за хвост, гладить, делать селфи и пытаться столкнуть его обратно в море.

Одна из женщин пыталась остановить толпу, но ее никто не слушал. К моменту приезда спасателей животное уже не подавало признаков жизни.

В научно-экологическом центре "Дельфа" пояснили, что здоровые особи на берег не выбрасываются. Скорее всего, афалина была тяжело больна или ослаблена. Прикасаться к такому животному категорически нельзя. Вместо того чтобы вызвать специалистов и оставить дельфина в покое, туристы лишь ускорили его гибель.