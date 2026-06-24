Москва24 июнВести.С начала 2026 года на берегах Черного моря в Румынии были обнаружены более 800 мертвых дельфинов. Об этом сообщает телеканал Digi 24.
Тревожная ситуация на румынском побережье, где число выброшенных на берег дельфинов продолжает расти. Только за последние дни было обнаружено пять особей. С начала года уже зарегистрировано 82 случаяговорится в публикации
Отмечается, что это почти вдвое больше, чем за весь 2024 год.
Эксперты связывают эту ситуацию с несколькими факторами. По мнению доктора наук Адриана Былбэ, причиной массовой гибели дельфинов могут быть столкновения животных с судами. Он предложил установить на кораблях звукоакустические устройства, чтобы отпугивать китообразных.
Морской биолог Рэзван Попеску Мирчени в свою очередь предположил, что дело может быть в возобновлении интенсивного рыболовства или появлении болезни. Также эксперт не стал исключать, что на ситуацию повлиял взрыв украинского дрона возле порта Констанцы, после которого дельфины могли питаться мертвой рыбой.