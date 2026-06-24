Digi 24: более 80 мертвых дельфинов нашли на берегах Румынии с начала 2026 года

Более 80 мертвых дельфинов нашли на берегах Румынии Digi 24: более 80 мертвых дельфинов нашли на берегах Румынии с начала 2026 года

Москва24 июн Вести.С начала 2026 года на берегах Черного моря в Румынии были обнаружены более 800 мертвых дельфинов. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Тревожная ситуация на румынском побережье, где число выброшенных на берег дельфинов продолжает расти​​​. Только за последние дни было обнаружено пять особей. С начала года уже зарегистрировано 82 случая говорится в публикации

Отмечается, что это почти вдвое больше, чем за весь 2024 год.

Эксперты связывают эту ситуацию с несколькими факторами. По мнению доктора наук Адриана Былбэ, причиной массовой гибели дельфинов могут быть столкновения животных с судами. Он предложил установить на кораблях звукоакустические устройства, чтобы отпугивать китообразных.

Морской биолог Рэзван Попеску Мирчени в свою очередь предположил, что дело может быть в возобновлении интенсивного рыболовства или появлении болезни. Также эксперт не стал исключать, что на ситуацию повлиял взрыв украинского дрона возле порта Констанцы, после которого дельфины могли питаться мертвой рыбой.