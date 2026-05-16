Москва16 маяВести.Акула напала на мужчину у курортного острова Роттнест в районе города Перт в штате Западная Австралия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на австралийскую полицию.
Инцидент произошел у рифа Horseshoe Reef. Очевидцы рассказали, что видели белу акулу примерно в 80 метрах от берега. Свидетели рассказали, что длина хищника - около 5 метров.
38-летний мужчина, предположительно, получил укус акулысказано в сообщении
Судно доставило пострадавшего на берег, где его встретили парамедики. Однако врачи не смогли спасти мужчину.