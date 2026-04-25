В Туапсе мужчина напал на волонтеров, которые вывозили с пляжа животных в нефти

В Туапсе мужчина напал на волонтеров, вывозивших с пляжа животных в нефти В Туапсе мужчина напал на волонтеров, которые вывозили с пляжа животных в нефти

Москва25 апр Вести.В Туапсе неизвестный мужчина напал на волонтеров, которые вывозили с пляжа "Приморский" животных в нефти, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в этот день в сети стала распространяться информация о произошедшем. Утверждается, что мужчина с признаками опьянения, заподозрив в волонтерах "шпионов", напал на них. У одной из пострадавших ссадины.

В дежурную часть ОМВД России … поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина, возможно в состоянии опьянения, напал на девушек на пляже "Приморский"… В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность правонарушителя говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

В Туапсе в результате атак украинских беспилотников произошло возгорание на морском терминале, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. Спустя несколько дней из-за продолжающихся в регионе ливней и подъема уровня рек нефть попала в акваторию Черного моря и на береговую линию. По состоянию на утро 25 апреля убрано примерно 988 кубометров нефтепродуктов.