В Татарстане женщина, отдыхающая на пирсе, пострадала от наезда гидроцикла

В Татарстане женщина пострадала от наезда гидроцикла В Татарстане женщина, отдыхающая на пирсе, пострадала от наезда гидроцикла

Москва29 июл Вести.В Татарстане женщина, отдыхающая на пирсе вблизи базы отдыха "Рыбкин дом", пострадала от наезда гидроцикла. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел днем 29 июля на реке Свияге вблизи базы отдыха "Рыбкин дом" у населенного пункта Веденская Слобода.

Предварительно …, мужчина, управляющий гидроциклом, совершил опасный маневр и переехал пирс, … на котором отдыхала женщина. Пострадавшая с травмами направлена в больницу, судоводителя, совершившего наезд, разыскивают следователи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Устанавливаются все обстоятельства и причины.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан, у пострадавшей 1977 г.р. открытый перелом правой голени. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу №7 г. Казани.