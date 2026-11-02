Россиянка вернулась с Мальдив с личинкой в ноге SHOT: россиянка с Мальдив вернулась с личинкой в ноге

Москва2 ноя Вести.Россиянка Анна вернулась с отдыха на Мальдивах и узнала, что у нее в ноге поселился паразит. Врачи обнаружили так называемую мигрирующую личинку, которая вместе с женщиной преодолела около шести тысяч километров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Анна рассказала, что после прогулки по пляжу почувствовала зуд и заметила покраснение на пальце ноги. Это произошло за четыре дня до вылета в Москве. В столице врачи поставили диагноз и назначили лечение – противопаразитарные препараты.

Ранее врачи в Краснодарском крае удалили из века девушки редкого паразита – дирофилярию. Врачи прибегли к помощи хирургов поскольку сочли это наиболее эффективным методом лечения.