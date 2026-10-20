Привезенный с фруктами из Таиланда скорпион ужалил жительницу Петербурга

Жительницу Петербурга ужалил скорпион во время мытья фруктов из Таиланда Привезенный с фруктами из Таиланда скорпион ужалил жительницу Петербурга

Москва20 окт Вести.Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу после того, как ее укусил скорпион, привезенный вместе с фруктами из Таиланда. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, девушка решила помыть фрукты, которые она привезла из отпуска в Таиланде, но вдруг почувствовала боль в мизинце.

На подушечке пальца появилась ранка. Пострадавшая разглядела в пакете с фруктами небольшого скорпиона говорится в публикации

Девушку доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Джанелидзе, где ей провели полное обследование. Интоксикации у петербурженки не выявили. Ее отпустили домой спустя несколько часов.

Отмечается, что в пакете могла быть молодая особь.