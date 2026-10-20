Москва20 октВести.Жительница Санкт-Петербурга попала в больницу после того, как ее укусил скорпион, привезенный вместе с фруктами из Таиланда. Об этом пишет "Фонтанка".
По информации издания, девушка решила помыть фрукты, которые она привезла из отпуска в Таиланде, но вдруг почувствовала боль в мизинце.
На подушечке пальца появилась ранка. Пострадавшая разглядела в пакете с фруктами небольшого скорпионаговорится в публикации
Девушку доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Джанелидзе, где ей провели полное обследование. Интоксикации у петербурженки не выявили. Ее отпустили домой спустя несколько часов.
Отмечается, что в пакете могла быть молодая особь.