Редкого паразита вытащили из века пациентки в Крымске Врачи Крымска удалили из века девушки редкого паразита

Москва20 сен Вести.Редкого паразита, обычно попадающего в тело человека через укусы комаров, удалили из века девушки в Крымске. Об этом сообщает в MAX Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Пациентка обратилась к медикам с жалобой на ощущение "ползания" и шевеления в области глаз. Осмотр и УЗИ показали, что под кожей века у девушки есть нитевидное новообразование.

Специалисты диагностировали дирофиляриоз — редкое паразитарное заболевание, которым человек чаще всего заражается через укусы комаров. Единственным радикальным и эффективным методом лечения в данном случае является хирургическое вмешательство говорится в сообщении Минздрава

Девушке провели малоинвазивную операцию. Живая дирофилярия была извлечена из века живой.