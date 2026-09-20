Москвичка сообщила, что покрывается волдырями от любого контакта с водой SHOT: москвичка сообщила о редчайшей аллергии на воду - аквагенной крапивнице

Москва20 сен Вести.Москвичка сообщила, что страдает от редкого вида аллергии – она покрывается волдырями от любого контакта с водой.

Как сообщает SHOT, необычную реакцию родители девушки заметили еще в детстве после купания.

После обследования аллерголог диагностировал аквагенную крапивницу сказано в сообщении

В мире от этого заболевания страдают всего 100 человек, пишет издание. При этом причиной раздражения может быть не только вода, но и любая влага, в том числе пот и слезы. Причины аквагенной крапивницы до сих пор плохо изучены.