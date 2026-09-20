Москва20 сенВести.Москвичка сообщила, что страдает от редкого вида аллергии – она покрывается волдырями от любого контакта с водой.
Как сообщает SHOT, необычную реакцию родители девушки заметили еще в детстве после купания.
После обследования аллерголог диагностировал аквагенную крапивницусказано в сообщении
В мире от этого заболевания страдают всего 100 человек, пишет издание. При этом причиной раздражения может быть не только вода, но и любая влага, в том числе пот и слезы. Причины аквагенной крапивницы до сих пор плохо изучены.