Москва22 окт Вести.При восхождении на Эверест четверо российских альпинистов почувствовали недомогание. Одного человека пришлось экстренно эвакуировать, сообщает SHOT.

Андрей В. и еще трое альпинистов начали восхождение в понедельник. Первой стало плохо Наталье Б. — у нее появились слабость и головокружение. Продолжить путь она не смогла, и позже её эвакуировали с горы на вертолете. Что именно подхватила девушка, команда так и не выяснила