Москва22 окт Вести.Четверо альпинистов, которые столкнулись с неизвестной болезнью на Эвересте, вряд ли могли подхватить какую-либо инфекцию. Об этом в беседе в беседе с "Абзацем" заявила инфекционист Елена Мескина.

Оснований подозревать какой-либо конкретный вирус пока нет. Потенциально альпинисты могут сталкиваться в этом районе с кишечными инфекциями, которые, как и другие заболевания, способны провоцировать слабость и головокружение. Для Китая и Непала, на границе которых и располагается Эверест, также характерны региональные вирусы. Вирус гриппа может быть обычный, что-то простудное запросто - для высокогорья не характерны какие-либо особые инфекции объяснила врач

По ее мнению, описанные в СМИ симптомы больше всего напоминают именно гипоксию - кислородное голодание, когда падает давление и концентрация кислорода из-за того, что в горах воздух разреженный. Любая физическая нагрузка может эту ситуацию только усилить, объяснила Мескина.