Сильный яд могли подмешать в алкоголь умершей на Бали россиянке Погибшей на Бали россиянке могли подмешать метанол в алкоголь

Москва25 ноя Вести.Причиной гибели 30-летней россиянки Анастасии С. на Бали могло стать употребление спиртного с примесью метанола, сообщил aif.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По словам Мкртчяна, высокие пошлины на импортное вино в Индонезии вынуждают туристов приобретать местный алкоголь, стоимость которого может составлять всего 300–400 рублей в пересчете на российскую валюту. При этом недобросовестные продавцы могут добавлять в напитки промышленный метанол, выдавая их за качественную продукцию.

Мкртчян предупредил, что определить наличие опасного вещества в алкоголе сразу после употребления бывает трудно. Он также отметил, что метанол могут подмешивать в коктейли в местных барах.

Погибшая россиянка работала оториноларингологом. Ее друзья были недовольны качеством медицинской помощи на острове.

В июне этого года СМИ сообщали, что дешевое вино стало причиной смерти как минимум трех туристов на Бали.