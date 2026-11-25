Некачественный алкоголь на Бали стал причиной смерти врача из Петербурга На Бали из-за некачественного алкоголя умерла врач из Петербурга

Москва25 ноя Вести.Некачественный алкоголь на Бали стал причиной смерти врача из Петербурга Анастасии Соболевской, которая известна как один из организаторов лесного фестиваля Solar Systo. Об этом сообщает KP.RU.

Согласно данным издания, 30-летняя туристка из России скончалась в клинике Ari Canti на Бали.

Она выпила вино, которое сама купила в магазине. Через несколько часов ей стало плохо. В больнице Настя потеряла сознание, произошла остановка сердца, ее пытались реанимировать. Потом у нее еще несколько раз остановилось сердце цитирует издание слова подруги погибшей

Близкие погибшей считают, что Анастасия умерла из-за недостаточного уровня медпомощи на острове.

Ранее сообщалось, что у 25-летней россиянки Анастасии Перевезенцевой на Бали развился синдром Гийена-Барре, из-за которого она потеряла способность самостоятельно передвигаться.