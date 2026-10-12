Москва12 окт Вести.Российские пенсионерки стали массово ездить на зимовку во Вьетнам: в Нячанге "вырос" целый район русских бабушек. Об этом пишет KP.RU.

В 6 утра на пляже Нячанга русская речь теперь звучит едва ли не чаще вьетнамской. Дамы элегантного возраста в панамах идут к воде... Это не туристки на 10 дней. Это зимовщицы: они сдали свою хрущевку квартирантам, купили билет до апреля и живут у теплого моря говорится в публикации

Издание отмечает, что "секрет прост": российская пенсия сегодня во Вьетнаме почти как полноценная зарплата. На эти деньги можно дешево покупать свежие фрукты, есть устрицы и морепродукты, обедать в кафе каждый день по цене недорогой столовой. Квартиры тоже недорогие: у пляжа можно снять за 13-18 тысяч рублей в месяц.

Восторг объясняется курсом валют: средняя российская пенсия – 25 469 руб., а средняя зарплата жителя Нячанга на руки около 25 100 руб. Если же дети оплатят билеты и... пришлют еще 10 тысяч в месяц, у русской бабушки на руках раза в полтора больше, чем зарабатывает соседка-вьетнамка пояснили авторы статьи

Причем такие путешествия на пенсии очень полезны, говорят психологи. За счет необходимости узнавать новую страну и адаптироваться к жизни в ней улучшаются мыслительные процессы. Впрочем, возражают медики, из-за жары и длительного перелета зимовки в тропиках подходят далеко не всем пожилым людям. Они рекомендуют советоваться с врачами, прежде чем принимать решение о временном переезде в теплую страну.