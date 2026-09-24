Москва24 сен Вести.Канада на практике пытается сорвать работу Арктического совета, вопреки заявлениям о его важности. Оттава стремится перенести обсуждение ключевых вопросов в узкий формат без участия России. Такое заявление сделал российский посол в Канаде Олег Степанов.

Оттава уже не первый год пытается наладить обсуждение ряда важнейших вопросов в формат западных стран Арктики, входящих в НАТО, цитирует после РИА Новости.

Формально подтверждая значимость данной многосторонней площадки для себя, на деле Оттава дает понять, что не прочь пустить работу Арктического совета под откос. Такое поведение едва ли продуктивно и, конечно, не идет на пользу объединению добавил российский дипломат

По мнению Олега Степанова, важно сохранить все функции главного координирующего в Арктике органа, который объединяет восемь стран регион.

Арктический совет был создан в 1996 году. В него, кроме России и Канады, также входят США, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Исландия. Арктический совет стал ведущей площадкой, на которой координируются вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды на Севере. В 2025 году все страны совета подтвердили необходимость сохранения и развития диалога стран-участников. К возобновление полноценной работы совета призвал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью РИА Новости Олег Степанов также отметил, что кризис в двухсторонних отношениях РФ и Канады поднимает вопрос о разрыве дипотношений между Москвой и Оттавой.