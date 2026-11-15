Дегтярев: Россия готова к техническим победам на турнирах при отказе соперников

Дегтярев заявил, что РФ готова к техническим победам при отказе соперников Дегтярев: Россия готова к техническим победам на турнирах при отказе соперников

Москва15 ноя Вести.Россия готова к техническим победам над соперниками при их отказе участвовать в соревнованиях на международной арене. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что Россия в любом случае, несмотря на реакцию представителей Запада, намерена участвовать в турнирах.

Везде и всегда сказал он

На уточнение от Зарубина, будут ли российские спортсмены выступать в случае отказа соперников, министр добавил однозначно: если соперники не будут участвовать, то их ждет техническое поражение.

Тогда они будут 0:5 - "баранки" - в хоккее получать, 0:3 в футболе или еще в каких-то видах. Невыход на поле или на помост - это техническое поражение и дисквалификация по правилам всех видов спорта во всем мире напомнил он

Ранее Дегтярев заявил, что объявления о бойкотах или планах не выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях – это скоординированная и спланированная акция, направленная против международного спорта.