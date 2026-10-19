Москва19 окт Вести.Победа 23-летней россиянки Элизабет Абраамян на чемпионате Европы по настольному теннису стала весомой для РФ, так как это первое золото в одиночном женском разряде такого уровня. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила главный тренер спортивных сборных команд России по настольному теннису Марина Муравьева.

Наши спортсмены, в принципе, были готовы к европейским стартам, к европейским соперникам, несмотря на ограничения. У нас сейчас ведется большая работа по подготовке к Олимпийским играм 2027-2028 года. Поэтому, в принципе, мы надеялись на хороший результат пояснила Муравьева

Она добавила, что чемпионат Европы стал напряженным для Абраамян, а финал первенства назвала "потрясающим".

Очень волнительно было ... тяжелая очень была игра, но Элизабет все выдержала. Она и проигрывала по сетам, и вела по сетам. В общем, игра была очень напряженная, такая же, как и финал. Финал был, конечно, потрясающий. У нас никогда не было золота на чемпионате Европы в одиночном женском разряде, поэтому для нас это очень такая весомая победа добавила тренер

Муравьева также рассказала, что Абраамян – перспективная спортсменка.

Она пятикратная чемпионка России. Она к этому успеху шла очень давно. Элизабет играет в современный настольный теннис, очень такой остро атакующий. Она человек очень организованный, исполнительный, талантливый. Она игрок мирового уровня, конечно заявила Муравьева

Ранее Абраамян победила немку Аннетт Кауфманн в финале чемпионата Европы по настольному теннису, который проходит в Любляне.