Богомолов: у меня по отношению к театру есть некая отстраненность

Режиссер Богомолов: у меня к театру есть чувство некоторой отстраненности Богомолов: у меня по отношению к театру есть некая отстраненность

Москва4 окт Вести.Определенная степень личной отстраненности к театральному искусству позволяет пробовать разные стили и формы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

С людьми надо разговаривать, особенно когда ты пытаешься делать что-то, может быть, новое, может быть, нестандартное и заходить на какие-то новые территории. Были такие замечательные люди в истории литературы и кино - Ненов, Шкловский. Они занимались литературой в первую очередь, но они зашли на территорию кино, киноискусства. И их работы стали мировой классикой теории кино. Их работы изучают везде. Они были практикующими исследователями этого искусства. Я себя отношу к практикующим исследователям этого искусства, поэтому у меня есть по отношению к театру некоторая отстраненность сказал он

Богомолов подчеркнул, что не замкнут в каком-либо одном формате театрального искусства.

Да, я не тот человек, который замкнут в своем взгляде. Поэтому для меня нормально ходить в разные эстетики, пробовать разные форм. И, постоянно что-то создавая, одновременно формулировать теорию, одновременно выступать как бы комментатором того, что я делаю, и вообще театрального искусства. Поэтому в какой-то степени лекции, разговоры – это естественное сопровождение тех спектаклей, которые я делаю заявил он

Ранее Константин Богомолов сообщил, что с этого сезона будет преподавать на курсе "Режиссура театра" в Академии Никиты Михалкова.