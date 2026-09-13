Худрук Назаров: театр потерял человеческое лицо и стал просто формой Назаров: раньше у театра было человеческое лицо, а теперь – форма

Москва13 сен Вести.В последнее время театр потерял человеческое лицо и стал театром формы, а не жизни и духа. Об этом ИС "Вести" заявил художественный руководитель театра "TiАТР" Александр Назаров.

Он привел в пример формулу итальянского театрального режиссера Джорджо Стрелера "театр для людей". Согласно ей, театр должен находиться на высоком художественном уровне, но при этом быть понятным зрителю.

Мне кажется, она очень правильная формула. Мы чуть-чуть "допиливаем" эту формулу. Мы говорим "театр с человеческим лицом", потому что с моей точки зрения, к сожалению, в последнее время театр потерял человеческое лицо. То есть, это стал театр формы, постдраматический театр... Но мне кажется, что все-таки то, что говорил в свое время [русский и советский театральный режиссер Константин] Станиславский, театр – это прежде всего жизнь человеческого духа. Вот-вот с этого начиналось, я на этом воспитан. При этом я очень люблю форму в театре, но понимаю, что если там отсутствует человек, то – все. Поэтому мы говорим о том, что театр – это место, где человек, артист, режиссер, драматург рассказывает человеку, зрителю историю про человека пояснил Назаров

Отмечается, что данный театр отошел от стандартов, так как в нем зрители сидят за барными столиками, актеры играют между ними. Суть этого приема состоит в стремлении артистов общаться со зрителем на равных.

Ранее сообщалось, что Театр Наций готовит постановки с использованием искусственного интеллекта.