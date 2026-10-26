Худрук Театра Наций Миронов рассказал о китайском взгляде на "Тихий Дон" Евгений Миронов рассказал о вкладе китайского режиссера в спектакль "Тихий Дон"

Москва26 окт Вести.Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов в интервью ИС "Вести" рассказал, каким взглядом на роман Михаила Шолохова "Тихий Дон" поделился китайский режиссер во время постановки спектакля.

Спектакль по роману-эпопее Шолохова поставили сразу два режиссера - Мурат Абулкатинов (Россия) и Моу Сэнь (Китай). Они объединили идеи современного искусства, необычную хореографию и наследие традиционных казачьих песен.

Он предложил такой интересный, наверное, китайский все-таки взгляд. Что-то космическое. Они смотрят на историю человечества с тысячелетней давностью, а не с какой-то, может быть, короткой отметил Миронов

"Тихий Дон" оказался одним из самых читаемых в Китае советских романов. Работу над спектаклем начали с творческой командировки в станицу Вешенскую, где разворачиваются события романа.

Только там я понял, почему Дон тихий. В Китае все большие реки быстрые и шумные. А Дон очень ровный и спокойный. И я понял силу слова "тихий". Все пройдет: стыд, ненависть, любовь - все было и исчезло, а Дон течет поделился китайский режиссер

Премьера спектакля состоится в Театра Наций 27 октября.