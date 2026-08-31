В Медиакорпорации Китая рассказали о значении своего нового телепроекта Ван Бинь: телепроект Медиакорпорации Китая поможет странам ШОС лучше понять КНР

Москва31 авг Вести.Телепроект Медиакорпорации Китая "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина", показ мультиязычной версии которого начался в Киргизии и других странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), помогает народам стран этого объединения лучше понять Китай. Об этом заявил ИС "Вести" директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.

В телепроекте представлены выражения из древнекитайских произведений, которые председатель КНР цитировал в своих выступлениях и статьях.

Я думаю, что показ телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" имеет очень большое практическое значение, которое помогает народам стран ШОС лучше понять Китай. Эти крылатые выражения, которые цитировал председатель Си Цзиньпин в разные времена, написаны древними китайскими мудрецами, но нашли отражение в современной жизни отметил Ван Бинь

Он подчеркнул: в телепроекте рассказывается о жизни простых людей - балерины, которая теряла слух в детстве, защитника окружающей природы, работника высокотехнологической отрасли.

Через этих простых людей мы можем понять, как древняя культура Китая переносится на его современную стадию развития и как это повлияло на модель развития страны. И еще через этот проект зрители могут хорошо узнать, какие возможности Китай может разделить с остальным миром, с нашими партнерами на данном этапе его развития сказал Ван Бинь

По его словам, Россия и Китай поддерживают самый высокий уровень взаимодействия, в том числе в рамках ШОС, и такие медиапроекты имеют очень высокое значение.

В прошлом году в мае для освещения 80-летия Победы над фашизмом мы, Медиакорпорация Китая совместно с ВГТРК, организовали форум, который получил поздравления от председателя Си Цзиньпина и президента [Владимира] Путина. И там, в своем поздравлении, председатель Си указал, что российские и китайские СМИ должны совместно организовывать более качественные гуманитарные проекты. И, как неоднократно подчеркивал председатель Си, дипломатия между странами заключается именно в дружбе между его народами. И поэтому мы, и Россия, и Китай, особенно СМИ, должны играть здесь важную роль подчеркнул Ван Бинь

По его словам, ШОС как важная многосторонняя платформа помогает таким медиа- и телепроектам хорошо распространяться. Это, в свою очередь, помогает нашим народам лучше понимать друг друга и создавать более благотворные условия для развития и дружбы.

Трансляции телепроекта "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" пройдут в Киргизии, Казахстане, России, Узбекистане, Таджикистане, Пакистане, Иране и других странах. Проект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" также доступен на платформе "Смотрим".