Москва31 авг Вести.Показ мультиязычной версии телепроекта Медиакорпорации Китая "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" начался в Киргизии и других странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В программу входят выражения из древнекитайских произведений, которые председатель КНР цитировал в своих выступлениях и статьях.

Сюжеты посвящены экономическому развитию, инновациям, экологии и социальному развитию. Через них зрители могут познакомиться с историческими и культурными истоками взглядов на государственное управление в Китае и подходом страны к решению глобальных проблем.

В телепроект включены такие изречения, как "Изучая древность, созидать современность и открывать светлое будущее", "То, что является для людей добром, следует развивать; то, что для народа зло, - нужно устранять", "Прослеживая путь к истокам, обрести понимание смысла будущего" и другие.

Трансляции телепроекта пройдут в Киргизии, Казахстане, России, Узбекистане, Таджикистане, Пакистане, Иране и других странах.

На уличных экранах в Бишкеке, Москве и Минске проморолики уже демонстрируются.

Проект "Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина" доступен на платформе "Смотрим".