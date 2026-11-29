Москва29 ноя Вести.20 лет руководством Театром Наций – дорогой опыт в жизни народного артиста России Евгения Миронова, который стал для него "проверкой себя на вшивость". Об этом сам актер рассказал в интервью ИС "Вести".

Артист признался, что в начале своего пути в качестве худрука театра он провел серьезный разговор с народным артистом СССР, основателем "Табакерки" Олегом Табаковым.

Я с ним советовался, когда уже началась стройка. И такой был серьезный-серьезный разговор. И он меня настроил на длинный, тяжелейший путь, на войну практически, потому что нужно было понимать, что это стройка… Эти 20 лет — это дорогой очень опыт в моей жизни, это проверка, как говорил Олег Павлович Табаков, себя на вшивость в том числе. Действительно, началось все со здания, которое внутри практически было полое. То есть я был король без королевства сказал Миронов

Артист отметил, что сначала в него не верили, думали, что он не справится со сложной задачей.

Все думали, что я, конечно, не справлюсь – с какого-то момента я удалюсь с этого поста. Но мне нужно было построить театр в прямом и переносном смысле. Вообще идею саму придумать, которая у меня витала в голове — собрать соратников, единомышленников, кто пойдет со мной, найти деньги, простите меня, на то, чтобы осуществлять эти наши идеи и построить театр, который должен был технологически, по нашим идеям, соответствовать самому лучшему мировому уровню. Я с этим никогда в жизни не сталкивался. Я был продюсером самого себя всегда. Как артист выбирал роли, выстраивал их – роли в театре или в кино. И это какая-то была планка… вдруг должен был поставить мировой рекорд. Для меня такая была планка. И что я пережил, видела только моя, наверное, мама пояснил Миронов

Затем пришло понимание, как правильно руководить театром, подчеркнул он.

Мне, собственно говоря, профессия моя артиста помогала, потому что я должен был играть строителя где-то, играть художественного руководителя, еще не являясь им. Потому что дальше потом я научился. Я понял, что это за профессия. В начале срывался, например, даже на голос, когда меня не понимали – было дело непрофессиональное. Потом я понял, что это отвратительные качества руководителя… [Сейчас] это не просто театр, это воплощение каких-то мечт одном месте заключил артист

Ранее Миронов заявил, что гордится командой театра, вместе с которой удалось создать "интересную театральную институцию".