Башмет о работе с Мироновым: всегда жду от него чуда, и оно случается

Юрий Башмет о работе Евгения Миронова: всегда жду от него чуда, и оно случается Башмет о работе с Мироновым: всегда жду от него чуда, и оно случается

Москва29 ноя Вести.Народный артист России Евгений Миронов – человек огромного таланта, в каждом его спектакле происходит настоящее чудо. Об этом ИС "Вести" рассказал Народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

По его словам, Миронов одну и ту же роль всегда играет по-разному – он постоянно находится в творческом поиске.

Евгений Миронов — это человек огромного дарования, конечно, таланта… Он очень разнообразен в своих ролях… Каждый раз, когда я иду на концерт, где мы вместе участвуем, я всегда иду с ощущением какого-то ожидания чуда. Потому что он бесконечно развивается, он бесконечно импровизирует. Он бесконечно пробует, рискует. Как говорится, риск — благородное дело. Чаще всего у него так и происходит, если он заимпровизировался, то он все равно выкрутится, потому что мастерство огромное. Запас его средств выразительности бесконечен отметил Башмет

Он рассказал историю о том, как Евгений Миронов прямо во время спектакля виртуозно попросил зрителя выключить звонивший телефон.

В каком-то городе зазвенел мобильный телефон у кого-то в зале – меня совершенно покорило то, что в этот момент мы молчим, музыки нет…. В это время [раздается] телефонный звонок. Допустим, он (Евгений Миронов. – Прим. ред.) там говорит фразу "Еще не смолкли", и в это время [звонит] телефон. Он [говорит]: "Еще не смолкли, выключите телефон". И дальше, значит, продолжил этот текст. Это о чем говорит? Говорит о том, что при всем том, что он находится в стопроцентном творческом полете в данный момент импровизации…, он абсолютно контролирует себя в этой точке, на сцене... Телефон — это в данный момент нехорошо, но останавливать спектакль или делать вид, что не было звонка, он не посчитал нужным. И поэтому, не выходя из роли, он сказал…, видимо, все в зале, не сразу сообразили, что вообще-то это не авторский текст поделился Башмет

Дирижер добавил, что Миронов – высочайшего уровня профессионал, который всегда находится в полете фантазии.

И поэтому я каждый раз, когда мы встречаемся, жду чуда, и оно случается без исключений добавил он

Ранее Евгений Миронов раскрыл в интервью ИС "Вести", почему не любит мечтать. По его словам, мечта – это сама жизнь.