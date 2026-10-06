Москва6 окт Вести.Считается, что главным врагом зубов является сахар, однако на практике стоматологи все чаще сталкиваются с кариесом у приверженцев строгого ЗОЖ, которые в качестве заменителей сладостей используют злаковые и протеиновые батончики. В беседе с RT врач стоматолог-терапевт клиники "Атрибьют" Мария Милова рассказала, в чем тут дело.

Опасность продуктов кроется не только в явной сладости, но и в высокой концентрации агрессивных органических кислот, а также в липкой текстуре, которая продлевает контакт углеводов с тканями зубов. И "здоровые" перекусы могут ударить по эмали сильнее традиционных десертов предупредила стоматолог

По словам эксперта, в такой список входят злаковые и протеиновые батончики, которые позиционируют как чистую альтернативу магазинным сладостям. Однако для придания формы и текстуры хлопьям и орехам производители используют сиропы топинамбура или агавы, финиковую пасту, мёд и концентраты соков. Эти компоненты служат также источником питания для кариесогенных бактерий. Также стоматолог упомянула сухофрукты — курагу, финики, изюм, фруктовые чипсы.

При обезвоживании фруктов концентрация натуральных сахаров - фруктозы и глюкозы - возрастает в разы. По своей структуре сухофрукты напоминают жевательные конфеты: они прилипают к эмали, формируя устойчивую плёнку, которую слюне не просто смыть естественным путем. В результате повышенной кислотности в этой зоне запускается процесс деминерализации эмали объяснила врач

Кроме того, она напомнила, что, например, комбуча ценится за пользу для микробиома кишечника, но для полости рта она создаёт определённые риски, поскольку в процессе брожения в ней естественным образом накапливаются органические кислоты.