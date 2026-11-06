Названа ягода, которая способна помочь в профилактике кариеса Стоматолог Мелехова: клюква может помочь в профилактике кариеса

Москва6 ноя Вести.Клюква благодаря своему составу может помочь в профилактике кариеса. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала врач-стоматолог Вероника Мелехова.

Как пояснила эксперт, одной из основных причин развития кариеса является патогенная микрофлора полости рта, в частности, анаэробные бактерии Streptococcus mutans. По ее словам, бактерии выделяют молочную кислоту, которая разрушает поверхность зуба. При этом в месте поражения возникает кариозная полость, через которую бактерии проникают внутрь, уточнила врач.

Эти бактерии не любят кислород. Соответственно, когда на зубах наблюдается плотный налет, они хорошо размножаются, выделяя большее количество молочной кислоты. Полифенолы в составе клюквы не дают микроорганизмам склеиваться между собой. Кроме того, клюква подавляет и выработку бактериями самой молочной кислоты сказала Мелехова

Вместе с тем она обратила внимание, что речь идет только о свежей ягоде, а не клюквенных соках или морсах. Врач также предупредила, что употребление клюквы в качестве профилактики кариеса не заменит классическую гигиену зубов, а также не поможет при серьезных проблемах.