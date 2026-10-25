Россиянам объяснили, как правильно выбирать и использовать жвачку Эксперты Роскачества посоветовали жевать резинку не дольше десяти минут

Москва25 окт Вести.Жевательная резинка помогает очищать зубы после еды, однако ее рекомендуется использовать не дольше 5-10 минут и не чаще трех раз в день. Об этом RT рассказали специалисты Роскачества.

По словам экспертов, жевание стимулирует выделение слюны, которая смывает остатки пищи и налет. Для профилактики кариеса предпочтительнее выбирать резинку без сахара, содержащую ксилит (Е967). Бактерии поглощают это вещество, но не способны его переработать.

В Роскачестве предупредили, что продолжительное жевание может вызвать спазм сосудов и привести к ишемии. Кроме того, не рекомендуется использовать резинку натощак, поскольку это может раздражать слизистую.

Специалисты также обратили внимание на диоксид титана (Е171), который используют для придания жевательной резинке белого цвета. В Евросоюзе добавка запрещена в пищевой продукции, тогда как в России и других странах ЕАЭС ее применение разрешено, за исключением продуктов для детей младше трех лет. Потенциальные риски вещества связывают прежде всего с его наночастицами.

При выборе жвачки эксперты рекомендуют отдавать предпочтение продуктам с минимальным количеством красителей и ароматизаторов.

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