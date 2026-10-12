Эксперт: жвачка и яблоки помогают очистить зубы, но они не заменят щетку и пасту Стоматолог рассказала, какие можно использовать средства для гигиены полости рта

Москва12 окт Вести.Жевательная резинка и яблоки способствуют очищению зубов, однако они не заменят полноценную гигиену. Об этом сообщила ТАСС ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета, врач стоматолог-терапевт Анастасия Хритова.

Жевательная резинка — это дополнительное средство гигиены полости рта. Полностью заменить щетку и пасту она не может, но стать помощником в очистке полости рта в течение дня может отметила Хритова

По ее словам, хрустящая мякоть яблок создает легкий механический эффект, что помогает удалять мягкий налет с поверхностей зубов, а жвачка без сахара стимулирует выработку слюны, которая очищает полость рта.