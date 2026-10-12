Москва12 октВести.Жевательная резинка и яблоки способствуют очищению зубов, однако они не заменят полноценную гигиену. Об этом сообщила ТАСС ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета, врач стоматолог-терапевт Анастасия Хритова.
Жевательная резинка — это дополнительное средство гигиены полости рта. Полностью заменить щетку и пасту она не может, но стать помощником в очистке полости рта в течение дня можетотметила Хритова
По ее словам, хрустящая мякоть яблок создает легкий механический эффект, что помогает удалять мягкий налет с поверхностей зубов, а жвачка без сахара стимулирует выработку слюны, которая очищает полость рта.