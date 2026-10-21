Москва21 окт Вести.В облепихе содержится омега-7 – мононенасыщенная жирная кислота, которая улучшает усвоение глюкозы, а также несколько снижает аппетит. Об этом заявила ИС "Вести" врач-диетолог, профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФНКЦ медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России, доктор медицинских наук Мария Матвеева.

[Содержащаяся в облепихе омега-7] встраивается, передает сигнал, чтобы клетка стала чувствительна к инсулину, снялась инсулинорезистентность, глюкоза попала в клетку - снижается периферическая чувствительность. Но в экспериментальных моделях показано, что Омега-7 может влиять на центр насыщения и тем самым немного снижать аппетит или его регулировать сказала Матвеева

В листьях облепихи нашли казуариктин, подавляющий рост раковых клеток, указали в Минобрнауки РФ.