Врач рассказала, какой орех надо есть для хорошего пищеварения Диетолог Мухина: кешью помогает работе кишечника

Москва23 ноя Вести.Кешью оказывает благоприятное влияние на работу пищеварительной системы за счет клетчатки, магния, цинка и полезных жирных кислот. Такое заявление сделала в комментарии изданию "Абзац" врач-диетолог Марият Мухина.

Кешью пищеварительной системе реально полезен – это активный комплекс полезных нутриентов сообщила специалист

По словам врача, в кешью около 3,3 грамма клетчатки на 100 граммов – как она выразилась, это "пребиотик для микробиоты толстого кишечника: бактерии ферментируют ее до веществ, снимающих системное воспаление и профилактирующих запоры".

Мухина также рассказала, что магний в составе кешью стимулирует моторику кишечника, а цинк способствует обновлению слизистой оболочки. Кроме того, в составе ореха есть олеиновая кислота, которая улучшает отток желчи.

Врач посоветовала предварительно замочить на несколько часов сырые ядра кешью для лучшего усвоения минералов. А от соленого и глазированного кешью эксперт порекомендовала отказаться.

Мухина уточнила, что суточная доза обычного кешью для взрослого человека – 30–50 граммов в день, то есть речь идет примерно о 15–20 орехах. Есть кешью лучше не натощак, а как часть приема пищи, заключила эксперт.

Ранее ИС "Вести" в подробном материале рассказывала, как правильно выбрать кешью, какую пользу несут орехи для женщин и мужчин, а также можно ли использовать этот продукт для похудения.