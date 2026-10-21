Москва21 окт Вести.С начала октября как минимум три крупных российских банка повысили ставки по рыночной ипотеке, говорится в материалах "Дом.РФ", с которыми ознакомился РБК.

Крупные банки начали поднимать ипотечные ставки в России - в их числе Газпромбанк, ПСБ и "Дом.РФ".

По данным издания, с 15 октября Газпромбанк повысил ставки по кредитам на 0,2 п.п., до 17,9% годовых. В банке "Дом.РФ" базовые ставки по рыночным программам выросли на 0,5 п.п., а ПСБ изменил условия, подняв ставку 0,44 п.п., до 18,49%.

Ужесточение условий по рыночной ипотеке произошло после сентябрьского всплеска выдачи. За месяц российские банки предоставили физлицам 125 тыс. кредитов на покупку жилья на 614 млрд руб. Это максимальный месячный результат с начала 2026 года говорится в публикации

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2026 года в России изменились условия программы семейной ипотеки: размер ставки теперь зависит от числа детей в семье и составляет от 2% до 12%.