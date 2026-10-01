В США растут ставки по ипотеке Ставки по ипотеке в США растут

Москва1 окт Вести.Средняя ставка по долгосрочным ипотечным кредитам в США выросла на прошлой неделе на 0,18% и достигла самого высокого уровня с ноября 2023 года, сообщает Ассоциация ипотечных банкиров (The Mortgage Bankers Association, MBA) США.

Так, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам на неделе, завершившейся 25 сентября, составила 7,3% годовых против 7,12% неделей ранее.

Ставки по ипотеке выросли вслед за ростом доходности гособлигаций США из-за возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доходность десятилетних гособлигаций держится вблизи максимального показателя с 2007 года.

Между тем количество заявок на ипотечные кредиты в США сократилось на прошлой неделе на 6%, показатель снижается четвертую неделю подряд. В том числе количество заявок на новую ипотеку уменьшилось на 4,3%, а количество заявок на рефинансирование ипотеки - на 8,7%.